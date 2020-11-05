Ларионов отметил, что хоккеисты сборной России своей игрой с финнами не удивили его

В четверг сборная России победила финнов в матче первого этапа Евротура со счетом 6:2. В составе российской команды выступали игроки, которым еще не исполнилось 20 лет.

ТАСС, 5 ноября. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов отметил, что игра команды в матче Кубка Карьяла с финнами не удивила его. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы сделали акцент на игру нашей команды. Безусловно, такой счет нас не может не радовать, - сказал Ларионов. - Не думаю, что ребята сегодня удивили, мы знаем о сильных сторонах каждого нашего игрока, мы собрали интересную команду. Конечно, феноменально сыграл наш вратарь Ярослав Аскаров, это придало уверенности всем ребятам".

"Многие компоненты, которые были показаны сегодня, дали много позитивных моментов. При счете 3:0, когда финны получили дважды большинство, ребята выстояли в обороне - это говорит о том, что у команды есть хребет и характер. Сегодня на площадке было много лидеров", - добавил исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

Ларионов подчеркнул, что в двух следующих играх команда вновь будет делать ставку на атакующий хоккей. "Сегодня с самого начала был атакующий хоккей. Эти игроки готовы играть в атаку и играть результативно. Думаю, что нравится не только игрокам, но и зрителям", - заключил Ларионов.

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами. Днем позже российская команда встретится с чехами.