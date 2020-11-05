СМИ: в НБА планируют начать новый сезон с допуском до 50% зрителей на трибуны

ТАСС, 5 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует ограниченный допуск зрителей на трибуны в предстоящем сезоне. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, лига планирует допустить на трибуны арен от 25 до 50% болельщиков при учете соблюдения социальной дистанции, масочного режима и тестирования на коронавирус.

Ранее The Athletic сообщал, что руководство НБА планирует начать следующий сезон 22 декабря.

Прошедший сезон НБА завершился 12 октября. В финальной серии "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Майами" со счетом 4-2, матчи плей-офф проходили в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.