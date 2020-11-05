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Кубок Карьяла

Ларионов: в матче с финнами все поняли, что наши пацаны могут играть в хоккей и выигрывать

Сборная России молодежным составом стартовала в Кубке Карьяла с победы со счетом 6:2
Тренер сборной России Игорь Ларионов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Тренер сборной России Игорь Ларионов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Молодые хоккеисты сборной России в матче Кубка Карьяла с финнами доказали, что на многое способны. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

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В четверг сборная России переиграла финнов в стартовом матче первого этапа Евротура со счетом 6:2.

"У нас есть несколько часов порадоваться, но по одной игре рано делать выводы. Мы будем постепенно готовиться к следующим матчам. Важно хорошо начать турнир, но он состоит из трех матчей. Сделаем пару корректировок в составе, дадим возможность другим приехавшим игрокам поиграть", - сказал Ларионов.

"Было сказано, что одна игра не делает карьеру. Следующая игра расставит все точки. Мы с уважением относимся ко всем соперникам. Ребята получили колоссальный положительный опыт в этом матче, но завтра начинается новый день и новый вызов", - добавил он.

Тренер считает, что в следующих матчах его команде будет сложнее. "Пока не все так гладко, как хотелось бы, но в целом первые штрихи, которые мы бы хотели видеть, мы сделали. Сейчас уже все знают, что наши пацаны могут играть в хоккей и обыгрывать. Естественно, настрой на нас будет уже другим", - заключил Ларионов.

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами. Днем позже российская команда встретится с чехами.

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