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Кубок Карьяла

Третьяк: сборной России надо доказать в Хельсинки, что победа над финнами была неслучайной

В следующих матчах команда сыграет со шведами и чехами
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в предстоящих играх с командами Швеции и Чехии на первом этапе Евротура в Хельсинки должны доказать, что победа с крупным счетом над финнами была неслучайной. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России, выступающая на Кубке Карьяла молодежным составом, обыграла финнов в стартовом матче турнира со счетом 6:2.

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"Откровенно говоря, не думал, что так получится. Я верил в команду, что она сыграет неплохо, но не ожидал, что она выиграет с таким счетом у команды Финляндии, которая сейчас самый неудобный соперник на протяжении многих лет, - сказал Третьяк. - И наши ребята выполнили указания тренера Игоря Ларионова, я его тоже уже поздравил. Мы показали хороший хоккей, показали, что мы на правильном пути, у нас растет хорошая молодежь".

"Это хорошая подготовка ребят перед молодежным чемпионатом мира. И самое главное, как сказал Ларионов, чтобы была дисциплина. Есть еще две игры, в которых нужно доказать, что победа была неслучайной", - добавил он.

По мнению Третьяка, молодым российским хоккеистам не грозит эйфория после такой победы. "Я сказал об этом Ларионову, он ответил, что они работают в этом плане. Это первый успех, все еще впереди", - отметил глава ФХР.

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