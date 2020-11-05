Амиров: молодые хоккеисты сборной России успели привыкнуть к игре со взрослыми в КХЛ

В четверг сборная России победила финнов в матче Кубка Карьяла со счетом 6:2. В составе российской команды выступали игроки, которым еще не исполнилось 20 лет. Амиров стал автором первой заброшенной шайбы в матче.

"Конечно, мы не ожидали, что так крупно победим. Все-таки у финнов мужики играют. Все старались, работали. Ребята в нашей команде уже успели привыкнуть к игре со взрослыми в КХЛ", - отметил Амиров.

"Мандража не было, лишь небольшое волнение, но оно ушло со стартовым свистком. У нас была задача с первых минут начать агрессивно, что мы и сделали. Самая главная задача была - пахать и не слушать, кто и что говорит. Нам надо было оправдать доверие, которое нам оказали", - добавил хоккеист.

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами.