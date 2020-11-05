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Кубок Карьяла

Подколзин: в сборной России играю более раскрепощенно, чем в СКА

19-летний форвард является капитаном сборной России на Кубке Карьяла

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Василий Подколзин рассказал журналистам, что в национальной команде чувствует себя более раскрепощенно, чем в СКА.

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В четверг сборная России победила финнов в матче первого этапа Евротура со счетом 6:2. В составе российской команды выступали игроки, которым еще не исполнилось 20 лет.

"В сборной России я побольше играю, чем в СКА. Наверное, в этом разница. Хоккей везде один, просто в национальной команде я чуть пораскрепощеннее. Буду надеяться, что смогу перенести эти вещи на игру в клубе", - сказал Подколзин.

19-летний Подколзин в нынешнем сезоне провел 19 игр в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 4 очка (1+3).

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами.

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