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Футбол в России

Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" заразился коронавирусом

Болезнь протекает бессимптомно

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков заразился коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Об этом Худяков сообщил ТАСС.

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"Восемь-девять дней назад поднялась температура, сдал тест, поражено 25% легких, болезнь протекает бессимптомно, лечусь дома, - сказал Худяков. - Сейчас постепенно иду на поправку, завтра с утра сдаю [повторный] тест. Если все будет нормально, вернусь снова к жизни. Ближайшую игру с "Ахматом" пропущу, а вот на "Краснодар", если позволит здоровье, собираюсь выбраться, посмотреть вживую".

Худяков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. "Финансовая ситуация прежняя, оставляет желать лучшего. Надеемся на помощь губернатора области", - сказал спортивный директор "Тамбова".

После 13 матчей "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 12 очками. В 14-м туре тамбовская команда 7 ноября на своем поле примет грозненский "Ахмат". Гостевой матч с "Краснодаром" состоится 21 ноября.

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