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Летние неолимпийские виды спорта

Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей в первый день первенства мира по самбо

Всего в первый день турнира разыгрывалось десять комплектов медалей

ТАСС, 5 ноября. Российские спортсмены стали обладателями восьми золотых медалей стартового дня молодежного первенства мира по самбо. Соревнования проходят в сербском городе Нови-Сад.

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Турнир совмещен с чемпионатом мира, который также проходит в Нови-Саде. У девушек победы одержали Татьяна Федорова (до 44 кг), Стефанида Власова (до 60 кг), Екатерина Дорошенко (до 68 кг), Ксения Хисматуллина (до 80 кг). Среди юношей лучшими стали Игорь Лукашин (до 48 кг), Виталий Симаков (до 57 кг), Иван Агафонов (до 68 кг) и Савелий Пархомин (до 100 кг).

Также серебряная медаль в активе Екатерины Семеновой (до 52 кг), бронзовая - на счету Даниила Егорова (до 82 кг). Всего в первый день турнира разыгрывалось десять комплектов медалей.

Соревнования завершатся 8 ноября.

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