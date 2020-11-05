Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей в первый день первенства мира по самбо

Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдет без зрителей

Турнир совмещен с чемпионатом мира, который также проходит в Нови-Саде. У девушек победы одержали Татьяна Федорова (до 44 кг), Стефанида Власова (до 60 кг), Екатерина Дорошенко (до 68 кг), Ксения Хисматуллина (до 80 кг). Среди юношей лучшими стали Игорь Лукашин (до 48 кг), Виталий Симаков (до 57 кг), Иван Агафонов (до 68 кг) и Савелий Пархомин (до 100 кг).

Также серебряная медаль в активе Екатерины Семеновой (до 52 кг), бронзовая - на счету Даниила Егорова (до 82 кг). Всего в первый день турнира разыгрывалось десять комплектов медалей.

Соревнования завершатся 8 ноября.