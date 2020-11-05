Футболист ЦСКА и сборной России Фернандес получил травму в матче Лиги Европы

ТАСС, 5 ноября. Футболист ЦСКА Марио Фернандес из-за травмы был заменен на 31-й минуте гостевого матча против нидерландского "Фейенорда" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Вместо него на поле вышел Алан Дзагоев. Защитник покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Фернандес вошел в состав сборной России на предстоящие матчи. 12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии (начало - 20:00 мск). 15 и 18 ноября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии. Все матчи пройдут в гостях.