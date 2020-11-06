Вызов для Заболотного. Программа 14-го тура РПЛ откроется в пятницу матчем "Сочи" - "Уфа"

Команда Владимира Федотова не проигрывает в этом сезоне на своем стадионе (три победы, три ничьи). В прошлом туре сочинцы дома выиграли у столичного "Локомотива" (2:1) и обошли железнодорожников в турнирной таблице. "Команда была видна на поле, в отличие от игры с "Динамо", ребята бились", - сказал после матча генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. После 13 игр южане занимают шестое место с 22 очками.

В отсутствие травмированного главного снайпера турнира Кристиана Нобоа (7 мячей) бомбардирские функции в "Сочи" взял на себя Антон Заболотный. Нападающий забил три гола в последних четырех матчах. В минувшие выходные 29-летний форвард отметился голом в ворота "Локомотива", тремя турами ранее он оформил дубль в ворота "Ростова".

Преображение в игре Заболотного не осталось без внимания Станислава Черчесова, который спустя два года вновь вызвал игрока в национальную команду. "Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной", - пояснил свое решение главный тренер сборной России.

Заболотный в 2013 и 2014 годах играл за "Уфу", где в 20 матчах забил четыре мяча. Уфимский клуб тогда выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Продержаться до зимы

"Уфа" под руководством Рашида Рахимова в РПЛ очков еще не набирала. После двух гостевых поражений от бывших команд 55-летнего специалиста - "Локомотива" (0:1) и "Ахмата" (1:3), последовал и проигрыш на своем поле прямому конкуренту в борьбе за выживание - "Уралу" (1:2). После 13 туров уфимцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками. Единственную победу в турнире клуб из Башкортостана одержал на выезде - во втором туре над тульским "Арсеналом" (3:2).