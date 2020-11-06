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Футбол в России

Вызов для Заболотного. Программа 14-го тура РПЛ откроется в пятницу матчем "Сочи" - "Уфа"

Встреча начнется в 19:00 мск
Нападающий "Уфы" Ловро Бизяк и защитник "Сочи" Иван Миладинович Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Нападающий "Уфы" Ловро Бизяк и защитник "Сочи" Иван Миладинович
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Трехдневная программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем "Сочи" - "Уфа". Команды сыграют на стадионе "Фишт", встреча начнется в 19:00 мск.

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Команда Владимира Федотова не проигрывает в этом сезоне на своем стадионе (три победы, три ничьи). В прошлом туре сочинцы дома выиграли у столичного "Локомотива" (2:1) и обошли железнодорожников в турнирной таблице. "Команда была видна на поле, в отличие от игры с "Динамо", ребята бились", - сказал после матча генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. После 13 игр южане занимают шестое место с 22 очками.

В отсутствие травмированного главного снайпера турнира Кристиана Нобоа (7 мячей) бомбардирские функции в "Сочи" взял на себя Антон Заболотный. Нападающий забил три гола в последних четырех матчах. В минувшие выходные 29-летний форвард отметился голом в ворота "Локомотива", тремя турами ранее он оформил дубль в ворота "Ростова".

Преображение в игре Заболотного не осталось без внимания Станислава Черчесова, который спустя два года вновь вызвал игрока в национальную команду. "Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной", - пояснил свое решение главный тренер сборной России.

Заболотный в 2013 и 2014 годах играл за "Уфу", где в 20 матчах забил четыре мяча. Уфимский клуб тогда выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Продержаться до зимы

"Уфа" под руководством Рашида Рахимова в РПЛ очков еще не набирала. После двух гостевых поражений от бывших команд 55-летнего специалиста - "Локомотива" (0:1) и "Ахмата" (1:3), последовал и проигрыш на своем поле прямому конкуренту в борьбе за выживание - "Уралу" (1:2). После 13 туров уфимцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками. Единственную победу в турнире клуб из Башкортостана одержал на выезде - во втором туре над тульским "Арсеналом" (3:2).

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Председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заверил, что команда будет брать много очков после зимнего перерыва. "По-прежнему смотрю в будущее с оптимизмом, не стоит нас списывать со счетов, мы еще повоюем. Зимой предстоит решить еще и кадровые проблемы. Думаю, что та "Уфа", которая будет нравиться болельщикам и брать много очков, появится после зимнего перерыва", - заявил он.

В том, что "Уфа" с честью преодолеет все трудности, уверен и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. "Руки не опускаем - за 10-летнюю историю клуба у нас были непростые времена, но мы с честью преодолевали все трудности. Так будет и сейчас", - сказал руководитель уфимцев.

Сербский новичок Комнен Андрич быстро пришелся ко двору команды. Бывший нападающий загребского "Динамо" забил уже два гола в трех матчах и может стать серьезным усилением в атаке для "Уфы". На этой неделе заявку команды пополнил свободный агент хорватский полузащитник Филип Мрзляк, последним клубом которого было бухарестское "Динамо". Тренерский штаб Рахимова пополнил немецкий специалист по физподготовке, тактике и технике Райнер Мюллер, работавший вместе с российским специалистом в "Ахмате".

По взаимной договоренности между клубами билеты на гостевой сектор для болельщиков уфимской команды будут бесплатными.

Очное противостояние клубов началось в прошлом сезоне и пока не выявило превосходство одной из команд. Матч в Сочи завершился со счетом 0:0, а встреча в Уфе - 1:1.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Зенит1383227-927
3Спартак1383222-1327
4Динамо1372415-1023
5Ростов1372416-1323
6Сочи1364321-1922
7Локомотив1363414-1121
8Рубин1363421-1821
9Ахмат1362516-1620
10Краснодар1353522-1518
11Урал133559-1314
12Тамбов1333711-1612
13Арсенал1333716-2512
14Химки1323813-259
15Ротор131396-226
16Уфа131397-266

 

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