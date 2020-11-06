Вызов для Заболотного. Программа 14-го тура РПЛ откроется в пятницу матчем "Сочи" - "Уфа"

ТАСС, 6 ноября. Трехдневная программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем "Сочи" - "Уфа". Команды сыграют на стадионе "Фишт", встреча начнется в 19:00 мск.
Команда Владимира Федотова не проигрывает в этом сезоне на своем стадионе (три победы, три ничьи). В прошлом туре сочинцы дома выиграли у столичного "Локомотива" (2:1) и обошли железнодорожников в турнирной таблице. "Команда была видна на поле, в отличие от игры с "Динамо", ребята бились", - сказал после матча генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. После 13 игр южане занимают шестое место с 22 очками.
В отсутствие травмированного главного снайпера турнира Кристиана Нобоа (7 мячей) бомбардирские функции в "Сочи" взял на себя Антон Заболотный. Нападающий забил три гола в последних четырех матчах. В минувшие выходные 29-летний форвард отметился голом в ворота "Локомотива", тремя турами ранее он оформил дубль в ворота "Ростова".
Преображение в игре Заболотного не осталось без внимания Станислава Черчесова, который спустя два года вновь вызвал игрока в национальную команду. "Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной", - пояснил свое решение главный тренер сборной России.
Заболотный в 2013 и 2014 годах играл за "Уфу", где в 20 матчах забил четыре мяча. Уфимский клуб тогда выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Продержаться до зимы
"Уфа" под руководством Рашида Рахимова в РПЛ очков еще не набирала. После двух гостевых поражений от бывших команд 55-летнего специалиста - "Локомотива" (0:1) и "Ахмата" (1:3), последовал и проигрыш на своем поле прямому конкуренту в борьбе за выживание - "Уралу" (1:2). После 13 туров уфимцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками. Единственную победу в турнире клуб из Башкортостана одержал на выезде - во втором туре над тульским "Арсеналом" (3:2).
Председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заверил, что команда будет брать много очков после зимнего перерыва. "По-прежнему смотрю в будущее с оптимизмом, не стоит нас списывать со счетов, мы еще повоюем. Зимой предстоит решить еще и кадровые проблемы. Думаю, что та "Уфа", которая будет нравиться болельщикам и брать много очков, появится после зимнего перерыва", - заявил он.
В том, что "Уфа" с честью преодолеет все трудности, уверен и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. "Руки не опускаем - за 10-летнюю историю клуба у нас были непростые времена, но мы с честью преодолевали все трудности. Так будет и сейчас", - сказал руководитель уфимцев.
Сербский новичок Комнен Андрич быстро пришелся ко двору команды. Бывший нападающий загребского "Динамо" забил уже два гола в трех матчах и может стать серьезным усилением в атаке для "Уфы". На этой неделе заявку команды пополнил свободный агент хорватский полузащитник Филип Мрзляк, последним клубом которого было бухарестское "Динамо". Тренерский штаб Рахимова пополнил немецкий специалист по физподготовке, тактике и технике Райнер Мюллер, работавший вместе с российским специалистом в "Ахмате".
По взаимной договоренности между клубами билеты на гостевой сектор для болельщиков уфимской команды будут бесплатными.
Очное противостояние клубов началось в прошлом сезоне и пока не выявило превосходство одной из команд. Матч в Сочи завершился со счетом 0:0, а встреча в Уфе - 1:1.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|3
|Спартак
|13
|8
|3
|2
|22-13
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|6
|Сочи
|13
|6
|4
|3
|21-19
|22
|7
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|8
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|9
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|16-16
|20
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|12
|Тамбов
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|13
|Арсенал
|13
|3
|3
|7
|16-25
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Ротор
|13
|1
|3
|9
|6-22
|6
|16
|Уфа
|13
|1
|3
|9
|7-26
|6