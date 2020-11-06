ЦСКА проиграл в гостях "Фейенорду" в матче Лиги Европы

Голы на счету Риджесиано Хапса (63-я минута), Оркуна Кёкчю (71), Лутсхарела Гертрюйда (72), в свои ворота забил Маркос Сенеси (79). На 31-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра поле покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес, вместо него вышел Алан Дзагоев.

Главным тренером "Фейенорда" является нидерландец Дик Адвокат, ранее работавший в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, завоевал Кубок (2007/08)и Суперкубок (2008) УЕФА. С 2010 по 2012 год работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где национальная команда не смогла выйти из группы.

Российские клубы по-прежнему не могут победить на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов выступают петербургский "Зенит" (одна ничья, два поражения), московский "Локомотив" (две ничьих, одно поражение) и "Краснодар" (одна ничья, два поражения).

В турнирной таблице группы К армейцы занимают последнее место, набрав два очка. На счету "Фейенорда" четыре балла и третье место в таблице. Лидирует загребское "Динамо", которое со счетом 1:0 обыграло австрийский "Вольфсберг", и набрало пять очков. У австрийцев второе место и четыре набранных балла.

В следующем туре ЦСКА 26 ноября примет нидерландский клуб на своем стадионе.

Ход матча

В игре 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги в Волгограде главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поберег нападающего Чидеру Эджуке, который вышел тогда во втором тайме. В Роттердаме нигерийский форвард появился с первых минут. С "Ротором" во втором тайме не выходил и игрок основы Иван Обляков, который в Нидерландах также появился на поле с первых минут.

Однако особых дивидендов от появления Эджуке и Облякова армейцы по ходу матча не получили, зато потеряли Марио Фернандеса. Крайний защитник на ровном месте дернул заднюю поверхность бедра и спустя полчаса после начала игры был заменен. С уходом Фернандеса ЦСКА потерял в атаке, а ближе к голу в первом тайме был "Фейенорд".

Исход матча был предрешен ближе к середине второго тайма. Сначала хозяева в ходе быстрой атаке замкнули прострел, а затем забили еще два мяча в течение двух минут благодаря дальним ударам. Все, что удалось сделать армейцам, это отквитать один мяч благодаря автоголу после прострела Федора Чалова.