Тотальный хоккей. Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре

Встреча завершилась со счетом 6:2. Как и обещал тренерский штаб, команда играла в агрессивный, атакующий хоккей на протяжении всего матча

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без болельщиков. На расклад сил на Кубке Карьяла сильно повлияла пандемия. Традиционно все сборные стараются собрать сильнейшие составы на домашние этапы Евротура. Однако из-за пандемии финны и шведы ограничились игроками из местного чемпионата, не знакомыми широкой публике.

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Федерация хоккея России (ФХР) решила отправить на Кубок Карьяла и вовсе молодежную сборную, которой предстоит сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет с 26 декабря по 5 ноября в Канаде. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. Дебют Валерия Брагина на посту рулевого национальной команды отложен как минимум до Кубка Первого канала. Россияне оказались первыми, кто пошел на такой шаг. Между федерациями существует договоренность, по который на Евротур нельзя привозить второстепенных хоккеистов. Но возникает вопрос критериев второстепенности. В числе недовольных были финны и шведы. Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен перед началом турнира в интервью финским СМИ не стеснялся бросаться громкими фразами. "Честно говоря, нам неинтересно играть против молодежной команды. Мы будем играть, если потребуется, но нам все равно", - говорил Ялонен. Благодаря той же пандемии большинство вызванных в расположение сборной России игроков стали получать больше времени в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Многие сумели воспользоваться шансом и закрепиться в основных составах топ-клубов, а кто-то и вовсе стал одним из лидеров. Даже на бумаге состав российской сборной перед началом турнира выглядел не слабее, чем у финнов и шведов. Скандинавы сделали ставку на не самых сильных игроков местного чемпионата. "Самая главная задача была - пахать и не слушать, кто и что говорит. Нам надо было оправдать доверие, которое нам оказали. Мандража не было, лишь небольшое волнение, но оно ушло со стартовым свистком. Ребята в нашей команде уже успели привыкнуть к игре со взрослыми в КХЛ", - сказал после матча нападающий российской сборной Родион Амиров.

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Тотальный хоккей россиян Очевидно, что результат на Кубке Карьяла не является главным фактором. Для игроков важно проявить себя и доказать, что они достойны вызова на молодежный чемпионат мира, для тренерского штаба - учесть ошибки и сделать выводы перед главным стартом сезона. Ларионов перед началом турнира в общении с журналистами заявил, что сборная России, несмотря на молодой состав, едет в Финляндию атаковать и показывать комбинационный хоккей. В стартовой встрече с хозяевами турнира россияне не отступали от своего стиля с первой до последней минуты. В первом периоде россияне за счет скорости, катания и комбинаций ошарашили финнов тремя безответными шайбами. Отличились Амиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. В начале второго периода финны перехватили инициативу, быстро отыграли одну шайбу и часто бросали по воротам Ярослава Аскарова. Голкипер сборной России играл надежно и выручал команду в непростых ситуациях. "Когда финны получили дважды большинство, ребята выстояли в обороне, это говорит о том, что у команды есть хребет и характер, сегодня на площадке было много лидеров. Конечно, феноменально сыграл наш вратарь Ярослав Аскаров, это придало уверенности всем ребятам", - отметил Ларионов после матча. Ключевой момент встречи случился за пять минут до окончания второго периода. Хозяева отправили шайбу в ворота Аскарова, но арбитры ранее зафиксировали нарушение правил у игрока сборной Финляндии и отменили взятие ворот, наказав провинившегося хоккеиста двухминутным удалением. Численное преимущество реализовал защитник Даниил Чайка, а спустя три минуты Егор Чинахов отправил пятую шайбу в ворота финнов. В третьем периоде команды обменялись голами - на старте заключительного отрезка отличился Ере Саллинен, а итоговый счет на 53-й минуте установил Егор Афанасьев.

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"Это очень важная победа, она говорит о том, что наш хоккей на правильном пути. Мы в Москве провели большую работу в плане психологии и подготовки к матчу со сборной Финляндии, отрабатывали тактические нюансы. Сегодня наша команда показала тот хоккей, который мы хотели увидеть. Это доминирование на каждом участке площадки, игра в современный, тотальный хоккей", - сказал ТАСС первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. Делать выводы рано После убедительной победы над финнами велик соблазн назвать сборную России фаворитом молодежного чемпионата мира. Состав в стартовом матче Кубка Карьяла практически полностью будет совпадать с составом на молодежный чемпионат мира. Добавятся только игроки, выступающие в Северной Америке. Из-за отмены традиционной суперсерии со сборными юниорских лиг Канады Кубок Карьяла, вероятнее всего, станет генеральной репетицией для молодежной сборной России перед мировым первенством. "Многие компоненты, которые были показаны сегодня, дали много позитивных моментов. У нас есть несколько часов порадоваться, но по одной игре рано делать выводы, было сказано, что одна игра не делает карьеру. Сейчас уже все знают, что наши пацаны могут играть в хоккей и выигрывать. Естественно, настрой на нас будет уже другим", - подчеркнул Ларионов. В интервью ТАСС Ларионов заявлял, что молодежная сборная может провести несколько товарищеских матчей с командами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Пример подготовки к молодежному чемпионату мира 2011 года показывает большую пользу от игр со взрослыми командами. Тогда перед началом турнира молодежная сборная России переиграла сильнейший состав московского "Спартака" со счетом 5:2, после чего стала чемпионом мира.

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