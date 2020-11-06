Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 6 ноября. Нидерланды благодаря победе "Фейенорда" над российским ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы и поражениям бельгийских клубов обошли Бельгию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Россия по итогам очередной недели еврокубков набрала всего два очка благодаря ничьим "Локомотива" и "Зенита" с "Атлетико" и "Лацио" соответственно. Эти результаты принесли 0,334 балла в таблице коэффициентов. После победы "Фейенорда" Нидерланды обошли Бельгию, которая до этого дня была ближайшим преследователем занимающей седьмое место России.

В четверг свои матчи Лиги Европы проиграли нидерландские АЗ и ПСВ, а также бельгийские "Стандард", "Гент" и "Антверпен". У России остается 37,549 балла в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600, у бельгийцев - 34,300.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.