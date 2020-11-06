Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 6 ноября. Нидерланды благодаря победе "Фейенорда" над российским ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы и поражениям бельгийских клубов обошли Бельгию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Россия по итогам очередной недели еврокубков набрала всего два очка благодаря ничьим "Локомотива" и "Зенита" с "Атлетико" и "Лацио" соответственно. Эти результаты принесли 0,334 балла в таблице коэффициентов. После победы "Фейенорда" Нидерланды обошли Бельгию, которая до этого дня была ближайшим преследователем занимающей седьмое место России.
В четверг свои матчи Лиги Европы проиграли нидерландские АЗ и ПСВ, а также бельгийские "Стандард", "Гент" и "Антверпен". У России остается 37,549 балла в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600, у бельгийцев - 34,300.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|85,569
|7/7
|2
|Англия
|84,426
|7/7
|3
|Италия
|65,724
|7/7
|4
|Германия
|65,141
|7/6
|5
|Франция
|52,248
|6/5
|6
|Португалия
|43,549
|5/3
|7
|Россия
|37,549
|6/4
|8
|Нидерланды
|34,600
|5/4
|9
|Бельгия
|34,300
|5/4
|10
|Австрия
|33,425
|5/4