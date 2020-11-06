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Лига Европы

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Фейенорда" над ЦСКА принесла Нидерландам 0,400 балла

ТАСС, 6 ноября. Нидерланды благодаря победе "Фейенорда" над российским ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы и поражениям бельгийских клубов обошли Бельгию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Россия по итогам очередной недели еврокубков набрала всего два очка благодаря ничьим "Локомотива" и "Зенита" с "Атлетико" и "Лацио" соответственно. Эти результаты принесли 0,334 балла в таблице коэффициентов. После победы "Фейенорда" Нидерланды обошли Бельгию, которая до этого дня была ближайшим преследователем занимающей седьмое место России.

В четверг свои матчи Лиги Европы проиграли нидерландские АЗ и ПСВ, а также бельгийские "Стандард", "Гент" и "Антверпен". У России остается 37,549 балла в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600, у бельгийцев - 34,300.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания85,5697/7
2Англия84,4267/7
3Италия65,7247/7
4Германия65,1417/6
5Франция52,2486/5
6Португалия43,5495/3
7Россия37,5496/4
8Нидерланды34,6005/4
9Бельгия34,3005/4
10Австрия33,4255/4

 

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