Кучаев: ЦСКА проиграл "Фейенорду" в матче ЛЕ из-за совокупности ошибок

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Функциональная подготовка была не единственной причиной поражения ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским "Фейенордом". Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

В четверг ЦСКА в гостях проиграл "Фейенорду" со счетом 1:3.

"Можно скинуть все на функциональную подготовку, но много что не получилось еще, - сказал Кучаев. - Много опасных подходов не довели до завершающей стадии. Цепь ошибок, не только функциональных. Где-то тактических, где-то индивидуальных, скорее, совокупность ошибок".

В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место, набрав 2 очка. В следующем туре армейцы 26 ноября примут "Фейенорд" на своем стадионе.