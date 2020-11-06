Гончаренко: ЦСКА и "Фейенорд" имели равные шансы на успех

ТАСС, 6 ноября. Футболисты российского ЦСКА и нидерландского "Фейенорда" имели равные шансы на победу в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА на выезде уступил "Фейенорду" со счетом 1:3.

"В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, была атака на атаку, - сказал Гончаренко. - Не хватило нам где-то завершающего удара или передачи. Во втором мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли сопернику много работать с мячом и сами много теряли мяч в центре поля. В результате соперник имел преимущество и им воспользовался".

Наставник ЦСКА отметил, что возможная причина поражения может крыться в недостатке активности на флангах. "Надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь, наверное, сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники, поэтому здесь нам приходилось сложно", - добавил специалист.

Гончаренко назвал главное условие, которое должно помочь клубам Российской премьер-лиги удачно играть в еврокубках. "У нас еще три тура, все матчи сложные, но верим, что вторую часть сыграем лучше. Нам бы всем хотелось играть более интенсивно в нашем чемпионате", - отметил он.

В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место, набрав 2 очка. В следующем туре армейцы 26 ноября примут "Фейенорд" на своем стадионе.