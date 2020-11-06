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Лига Европы

Гончаренко: травма футболиста ЦСКА Фернандеса не носит серьезный характер

Защитник был заменен в первом тайме матча Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда"

ТАСС, 6 ноября. Состояние здоровья крайнего защитника футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандеса будет оценено в пятницу, но, скорее всего, ничего страшного с ним не произошло. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Фернандес был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским "Фейенордом" (1:3).

"Оценим его состояние, но по его ощущениям, ничего страшного не произошло. Марио - ключевой наш игрок, в обороне нам его не хватило, учитывая его надежность и то, что с его фланга к нам мало что приходит. И Баха (Бахтиёр Зайнутдинов - прим. ТАСС) тоже непрофильный крайний защитник. Поэтому много проникающих передач проходило между центральным и крайним защитником, что для обороны не очень хорошо", - сказал Гончаренко.

Фернандес был вызван в сборную России на ноябрьские матчи с командами Молдавии, Турции и Сербии.

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