Рублев уступил Вавринке и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии Masters

Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу 35-летнего швейцарца, посеянного на турнире под 12-м номером. В четвертьфинале Вавринка сыграет с четвертым сеяным Александром Зверевым из Германии.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе российского теннисиста семь титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

Вавринка занимает 20-е место в рейтинге ATP. В активе швейцарца 16 побед на турнирах под эгидой организации. Вавринка является победителем Открытых чемпионатов Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016). В 2008 году швейцарец выиграл золото Олимпийских игр в парном разряде

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.