Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат заявил, что не удивлен победой над ЦСКА в матче ЛЕ

"Фейенорд" дома со счетом 3:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Это не удивительно, такое иногда случается. Иногда с "Валвейком" играть легче, чем с ЦСКА. Мы сохраняли терпение в матче с командой, которая показывает открытый футбол. Мы были сконцентрированы с самого начала и знали, что нужно попробовать сыграть на ноль", - сказал 73-летний тренер.

Адвокат ранее работал в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, завоевал Кубок (2007/08) и Суперкубок (2008) УЕФА. С 2010 по 2012 год голландец работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где национальная команда не смогла выйти из группы.

В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место, набрав два очка. На счету "Фейенорда" четыре балла, команда располагается на третьей строчке, по дополнительным показателям уступая австрийскому "Вольфсбергу". Лидирует с пятью очками загребское "Динамо".