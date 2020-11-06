Выписку Марадоны из больницы отложили из-за синдрома абстиненции

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице еще несколько дней после операции из-за абстинентного синдрома. Об этом сообщил в четверг личный врач бывшего футболиста Леопольдо Луке.

"После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции", - сказал он журналистам. По словам Луке, лечащие врачи приняли решение оставить Марадону в больнице для купирования синдрома, что "займет несколько дней".

Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции. В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

При этом Луке отметил, что в целом Марадона чувствует себя нормально. "Мы с Диего даже танцевали", - сказал врач. Ранее в четверг он сообщил, что сделанная Марадоне томография подтвердила, что операция прошла успешно, и что бывший футболист уже хочет вернуться домой. На тот момент Луке говорил, что лечащие врачи "также видят условия для выписки".