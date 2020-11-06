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Мировой футбол

Выписку Марадоны из больницы отложили из-за синдрома абстиненции

По словам врача, у бывшего футболиста "после операции наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания"

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице еще несколько дней после операции из-за абстинентного синдрома. Об этом сообщил в четверг личный врач бывшего футболиста Леопольдо Луке.

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"После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции", - сказал он журналистам. По словам Луке, лечащие врачи приняли решение оставить Марадону в больнице для купирования синдрома, что "займет несколько дней".

Луке не уточнил, чем вызван синдром абстиненции. В июне лечащий врач бывшего футболиста признавал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него есть проблемы с алкоголем.

При этом Луке отметил, что в целом Марадона чувствует себя нормально. "Мы с Диего даже танцевали", - сказал врач. Ранее в четверг он сообщил, что сделанная Марадоне томография подтвердила, что операция прошла успешно, и что бывший футболист уже хочет вернуться домой. На тот момент Луке говорил, что лечащие врачи "также видят условия для выписки".

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Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата в понедельник. Как заявил ранее Луке, госпитализация не была срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. Во вторник Марадону перевезли в другую больницу, где ему была проведена операция.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима".

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