Прядкин: РПЛ абсолютно не заинтересована в создании Европейской премьер-лиги

ТАСС, 6 ноября. Российская премьер-лига (РПЛ) не заинтересована в создании нового европейского клубного турнира, в котором участвовали бы ведущие клубы Европы. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.

"Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов - около десятка их, не более того - выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг, - сказал Прядкин. - По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные - беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу".

Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель после регулярного сезона будет определяться в играх плей-офф.