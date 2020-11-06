Вдовин: Федерация скейтбординга РФ озвучила позицию, CAS учтет ее в споре WADA и РУСАДА

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. CAS вынесет решение до конца текущего года.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федерация скейтбординга России (ФСР) высказала свою позицию по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту, Спортивный арбитражный суд (CAS) учтет ее при вынесении окончательного решения. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ФСР Илья Вдовин.

"Мы заявлялись в этот спор с пожеланиями, чтобы нас признали третьей стороной, как и остальные национальные федерации. Но суд принял решение, что третьих сторон в деле, в виде таких участников, не будет. И дал нам право высказать свою позицию по данному вопросу письменно, суд учтет ее в процессе рассмотрения дела", - отметил Вдовин.

"Наша позиция очень простая: мы новый олимпийский вид спорта, который просто не подвержен допингу. У нас только формируется подход к подготовке спортсменов, еще несколько лет назад эти ребята просто катались на улице, никто не воспринимал их атлетами, профессиональными спортсменами. У нас есть чемпионы мира, но нет тренеров, которые воспитали бы чемпионов мира. Это очень показательно - в дисциплине нет даже тренеров, что уж говорить о каких-то фармакологических историях и так далее", - пояснил собеседник агентства.

WADA лишило РУСАДА статуса соответствия. Причиной подобного решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.