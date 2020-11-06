Вдовин: cанкции WADA выглядят как дискриминация по национальному признаку

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Предлагаемые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции по отношению к российским спортсменам выглядят как нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходили с 2 по 5 ноября, решение будет вынесено до конца текущего года. Если спортивный арбитраж примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.