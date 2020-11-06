Буре: сборная России в матче с финнами на Евротуре показала продуктивный хоккей

"Очень понравилась игра нашей команды, наши тренеры, штаб сборной всегда говорит, что мы стараемся играть в современный атакующий хоккей с контролем шайбы, доминировать на льду, прессинговать соперника в его зоне, - сказал Буре. - Сейчас мы увидели отличное выполнение игрового задания. Наша молодежь прошла обкатку в юниорских сборных, у нас перспективные игроки, но пока они не суперзвезды. Просто, когда ты играешь в правильный системный хоккей, и у тебя достаточно подготовки и мастерства, то можешь рассчитывать на победу".

"Вчера против нас действовала команда из чемпионата Финляндии, и в 2019 году на чемпионате мира мы играли против похожей команды звездным составом. Но тогда мы не играли в такой хоккей, как вчера, и уступили. Сегодня мы увидели, какой хоккей в современных условиях более правильный и продуктивный", - добавил Буре.

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами.