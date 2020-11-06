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Кубок Карьяла

Буре: сборная России в матче с финнами на Евротуре показала продуктивный хоккей

В четверг национальная команда обыграла финнов в первом туре Кубка Карьяла со счетом 6:2
Павел Буре Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная России в матче первого этапа Евротура против команды Финляндии показала правильный и продуктивный хоккей. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

В четверг сборная России обыграла финнов в первом туре Кубка Карьяла со счетом 6:2. В составе российской команды выступали игроки, которым еще не исполнилось 20 лет.

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"Очень понравилась игра нашей команды, наши тренеры, штаб сборной всегда говорит, что мы стараемся играть в современный атакующий хоккей с контролем шайбы, доминировать на льду, прессинговать соперника в его зоне, - сказал Буре. - Сейчас мы увидели отличное выполнение игрового задания. Наша молодежь прошла обкатку в юниорских сборных, у нас перспективные игроки, но пока они не суперзвезды. Просто, когда ты играешь в правильный системный хоккей, и у тебя достаточно подготовки и мастерства, то можешь рассчитывать на победу".

"Вчера против нас действовала команда из чемпионата Финляндии, и в 2019 году на чемпионате мира мы играли против похожей команды звездным составом. Но тогда мы не играли в такой хоккей, как вчера, и уступили. Сегодня мы увидели, какой хоккей в современных условиях более правильный и продуктивный", - добавил Буре.

Во втором матче Кубка Карьяла сборная России 7 ноября сыграет со шведами.

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