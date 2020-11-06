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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде

Третьяк рассказал, что выступал на суде в CAS по теме допинга и проведения ЧМ-2023

Суд вынесет решение до конца текущего года
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на завершившихся слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказывал о работе, направленной против допинга, и об организации чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС.

Заседание CAS по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) завершилось 5 ноября. Суд вынесет решение до конца текущего года.

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"В среду я выступал в суде, отвечал на вопрос, какую работу федерация проводит по борьбе с допингом. Говорил о том, как наша федерация, а также Континентальная и Молодежная хоккейные лиги борются с допингом, какие мы проводим семинары, - сказал Третьяк. - Еще отвечал на вопросы по теме чемпионата мира. Мы уже строим стадион на 20 тыс. зрителей, туда вложено много денег".

"Для нас это очень важно, это престиж, мы хотим в 2023 году провести большой праздник. Мы умеем проводить чемпионат мира, как это было в 2018 году, когда проходил аналогичный футбольный турнир. IIHF доверила нам провести чемпионат мира, поэтому мы надеемся, что WADA нам позволит это сделать", - добавил он.

Чемпионат мира 2023 года по хоккею в Санкт-Петербурге станет одним из турниров, которых Россия может лишиться, если CAS примет сторону WADA в плане санкций по отношению к РУСАДА.

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Третьяк, Владислав АлександровичСпор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде
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