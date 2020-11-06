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Летние олимпийские виды спорта

Генеральный директор "Скоростных магистралей" Иванов выдвинут на пост президента ВФЛА

Выборы президента ВФЛА пройдут 30 ноября
Генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Петр Иванов, занимающий пост генерального директора "Скоростных магистралей" (дочерняя компания РЖД), выдвинут кандидатом в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от Федерации легкой атлетики Свердловской области (ФЛАСО). Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФЛАСО Рафаил Карманов.

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Выборы президента ВФЛА пройдут 30 ноября на отчетно-выборной конференции организации, которая должна состояться в Москве. Как сообщал ранее ТАСС, на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор студенческих чемпионатов России по легкой атлетике Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев.

"Федерация легкой атлетики Свердловской области выдвинула Петра Иванова на пост президента ВФЛА", - сказал Карманов.

Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали".

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