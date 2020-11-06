Губернатор Свердловской области пригласил главу федерации дзюдо на саммит "Спорт-Аккорд"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером на форуме международных федераций спорта IF Forum, на котором обсуждаются вопросы развития глобального спорта в условиях кризиса и пандемии. Об этом сообщил в пятницу департамент информационной политики региона.

"Главной темой разговора стала подготовка к Всемирному саммиту спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в мае следующего года в Екатеринбурге. Мариус Визер отметил, что саммит станет одним из важнейших событий предстоящего года, а Евгений Куйвашев пригласил главу международной федерации стать почетным гостем мероприятия", - говорится в сообщении.

Cаммит "Спорт-Аккорд" пройдет с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.