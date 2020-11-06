Шиповалова: Иванов может улучшить положение в легкой атлетике, став главой ВФЛА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Петр Иванов, с декабря 2016 года являющийся президентом Федерации триатлона России (ФТР), в случае своего избрания на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сможет изменить в лучшую сторону положение, в котором сейчас находится российская легкая атлетика. Такое мнение высказала ТАСС генеральный секретарь ФТР Галина Шиповалова.

"Такие известия всегда из разряда неожиданных, в какой бы момент они ни поступали, - призналась Шиповалова. - Не сочтите за предвыборную агитацию, но я считаю, что если Петр Валерьевич будет избран в ВФЛА, то в легкой атлетике России точно будут изменения в лучшую сторону. Хотя лично мне и жаль, что Петр Валерьевич уходит из триатлона".

"Это тот руководитель, с которым хочется работать, и постоянно учишься у него. Но думаю, что уйдет он только как президент, но ни в коем случае как триатлет, которым он, уверена, как был, так и останется", - заключила собеседница ТАСС.

По словам Шиповаловой, действующий глава Федерации триатлона России сам является триатлетом-любителем, на счету которого не один финиш в Ironman.

Ironman - соревнование по триатлону, которое состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв на 2,4 мили (3,86 км), заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км). Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.