Тренер российских гандболистов прокомментировал ничью в матче с украинцами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Гандболистам сборной России для победы над командой Украины необходимо было играть более страстно и допускать меньше ошибок в защите. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер российской сборной Велимир Петкович.

Сборные России и Украины в четверг сыграли вничью со счетом 27:27 в первой из двух встреч в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. В отличие от футбола, в гандболе было решено не разводить сборные конфликтующих стран. Однако в качестве места проведения матчей между командами России и Украины была выбрана нейтральная территория - встречи принимает Минск.

"Я ожидал, что игра будет тяжелой, но все же рассчитывал, что нам удастся победить с разницей в один-два мяча. В последней атаке был шанс вырвать победу, но вместо броска по воротам наш крайний средний Алексей Фокин совершил наброс. Не знаю, почему он поступил именно так", - сказал Петкович.

"Думаю, мы хорошо подготовились к игре, хорошо ее проанализировали. Но я хочу, чтобы у наших игроков на площадке было больше огня в глазах. Чего я точно не потерплю, так это превосходства противника в желании победить. Однако даже в такой ситуации у нас все равно была возможность добиться успеха, но это гандбол - случиться может всякое", - добавил он.

Также главный тренер остался недоволен тем, как команда действовала в защите. "Мы не можем себе позволить играть в международных матчах так, если хотим добиться больших результатов", - заметил он.

Вторая встреча команд пройдет в Минске 7 ноября. Помимо сборной Украины, российской команде в группе 3 будут противостоять команды Чехии и Фарерских островов. По итогам турнира первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.