Запрет на проведение спортмероприятий со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запрет на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей будет продлен до 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

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19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых мероприятий до 7 ноября.

"Решение принято, продление будет, скорее всего, до 22 ноября", - сказал Терюшков.

В Подмосковье, в частности, выступают клубы Континентальной хоккейной лиги "Витязь" (Подольск) и пекинский "Куньлунь", проводящий домашние матчи в Мытищах. В Химках одноименный клуб выступает в Тинькофф - Российской премьер-лиге, который сыграет без зрителей 8 ноября дома с "Рубином".