Боец ММА Орловский рассказал о конфликте с чемпионом UFC Яном

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) белорус Андрей Орловский рассказал о конфликте с чемпионом UFC россиянином Петром Яном. Об этом Орловский заявил ТАСС.

"Кто такой Петр Ян? Чемпион, молодец, пускай выступает и побеждает, всего самого хорошего. Я считаю, что как такового конфликта не было, просто человек не следил за своим языком. Не хочу вступать в дальнейшую полемику", - сказал Орловский.

Орловский и Ян негативно высказались в адрес друг друга в соцсетях и через прессу.

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Следующий бой он проведет 12 декабря против американца Алджемейна Стерлинга.

На счету 41-летнего Орловского 39 побед и 19 поражений, еще два боя признаны несостоявшимся.