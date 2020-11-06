"Ситуация тяжелая и просвета не видно". Гендиректор "Тамбова" о будущем футбольного клуба

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице после 13 матчей, в нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона клуб еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

"Ситуация тяжелая, и просвета не видно. Что будет дальше, никто не знает. В этом сезоне мы не получили финансирования. Сумму долга озвучивать не буду, но проблема есть, выручают личные средства руководства, трансферные доходы", - сказала Коновалова.

В связи с реконструкцией домашней арены "Тамбов" вынужден арендовать стадионы в других регионах, сейчас команда принимает соперников в Саранске. "Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции - штрафы, закрытие заявки и так далее", - сказала собеседница агентства.

Коновалова отметила, что игроки команды пока с пониманием относятся к ситуации и не собираются бойкотировать матчи в связи с долгами по зарплате. "У меня сейчас одна надежда - на [спортивного директора "Тамбова" Павла] Худякова. Мне кажется, что в силу своих хороших амбиций он не должен дать клубу пропасть. Как создатель клуба он предпринимает все усилия, и надеюсь, найдет выход", - сказала она.