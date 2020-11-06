СМИ: австралийские пловцы могут лишиться медалей Олимпиады-2012 из-за допинга

ТАСС, 6 ноября. Сборная Австралии по плаванию может лишиться бронзовых медалей, завоеванных в комплексной эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, из-за положительного результата допинг-теста пловца Брентона Рикарда. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Тест спортсмена дал положительный результат на запрещенный мочегонный препарат фуросемид во время повторного исследования пробы, которую он сдал восемь лет назад. Мужская сборная Австралии в составе Джеймса Магнуссена, Кристиана Шпренгера, Хайдена Штокеля, Мэтта Таргетта, Томмасо Д'Орсоньи и Рикарда может быть лишена медалей.

Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады-2012 принимал лекарства, отпускающиеся без рецепта, которые могли содержать мочегонное средство. "Возможно, вы знаете, что диуретики являются известными примесями к лекарствам, отпускаемым без рецепта. Я считаю, что это именно то, что произошло в моей ситуации, поскольку за неделю до теста я принимал ряд безрецептурных лекарств. Этим объясняется исключительно низкая концентрация", - сообщил пловец.

Австралиец обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся в понедельник в Лозанне. "Сохранение наказания было бы в высшей степени несправедливым, особенно если учесть, что я не участвовал в финале", - добавил Рикард.

Победу в эстафете одержала сборная США, второй стала команда Японии, четвертой - сборная Великобритании.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличило срок давности за нарушения антидопинговых правил с восьми до десяти лет в 2015 году. Ранее Австралия никогда не лишалась медалей из-за допинга.