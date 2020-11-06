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Футбол в России

Решение об участии Шунина в матче с "Локомотивом" будет принято в ближайшее время

В четверг стало известно, что тест вратаря на коронавирус показал сомнительный результат
Антон Шунин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение об участии вратаря московского футбольного клуба "Динамо" Антона Шунина в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" будет принято в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

В четверг стало известно, что тест Шунина на коронавирус показал сомнительный результат. Ранее голкипер был включен в состав сборной России на ближайшие матчи.

"Вполне вероятно, что Шунин не сыграет. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", - сказал Шварц.

Матч "Динамо" - "Локомотив" пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене", начало в 19:00 мск.

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