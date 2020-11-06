РПЛ уделит особое внимание соблюдение профилактических мер клубами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) в ближайших турах намерена уделить особое внимание соблюдение клубами профилактических мер в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В пятницу состоялось заседание оперштаба РПЛ. Ближайший тур пройдет с 6 по 8 ноября.

"Руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило некоторые аспекты выполнения санитарного регламента, - говорится в сообщении. - На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности клубам необходимо исключить нежелательные контакты в "чистой" зоне, в том числе и после завершения матчей, ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось".

"Неукоснительное выполнение всех пунктов санитарного регламента - одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи Тинькофф-РПЛ, и большинство из них - со зрителями", - также говорится в сообщении.