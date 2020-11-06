Следующий сезон гоночной серии DTM планируется начать в Санкт-Петербурге в конце мая

ТАСС, 6 ноября. Сезон-2021 Германского кузовного чемпионата (DTM) планируется начать в российском Санкт-Петербурге на автодроме "Игора Драйв". Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Заезды в Санкт-Петербурге состоятся с 28 по 30 мая.

Всего в сезоне будет проведено девять этапов, второй пройдет на итальянском автодроме "Монца" либо с 11 по 13 июня, либо с 18 по 20 июня. После этого будет организован этап на автодроме "Норисринг" в Германии (2-4 июля), четвертый этап состоится также в Германии на трассе "Лаузицринг" (23-25 июля), далее запланирован этап в Бельгии на трассе "Золдер" (6-8 августа), этап на германском автодроме "Нюрбургринг" (20-22 августа), австрийский этап на автодроме "Ред Булл Ринг" (3-5 сентября), этап в Нидерландах на трассе "Ассен" (17-19 сентября). Финальный этап сезона пройдет на трассе "Хоккенхаймринг" в Германии (1-3 октября).

DTM - германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год соревнования не проводились, они возобновились в 2000 году. В последние несколько лет участники гонок традиционно выступали на машинах трех ведущих автопроизводителей Германии - Audi ("Ауди"), BMW ("Бэ-эм-вэ") и Mercedes ("Мерседес"). Mercedes покинул чемпионат после сезона-2018, на его место пришла компания Aston Martin ("Астон мартин"), но провела в серии только один сезон, в апреле Audi также объявила о том, что покинет серию после сезона 2020 года.

В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway с 2013 по 2017 год. Этап в Санкт-Петербурге изначально был включен в проект календаря на сезон-2020, но не попал в окончательную версию, утвержденную с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса.