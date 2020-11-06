Шварц: футболисты "Динамо" Лесовой и Евгеньев заслужили вызов в сборную России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" Даниил Лесовой и Роман Евгеньев заслуженно получили вызов в сборную России. Такое мнение на пресс-конференции перед игрой с "Локомотивом" высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

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22-летний полузащитник Лесовой и 21-летний защитник Евгеньев вызваны в национальную команду впервые.

"Для клуба и этих ребят это заслуженное положение вещей, которое они заработали за последние месяцы их игры. Мы рады, что такие молодые игроки будут иметь шанс выступить у великолепного тренера Станислава Черчесова и получить там опыт", - отметил Шварц.

Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала" в летнее трансферное окно. В составе обеих команд он провел по шесть матчей в нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги и забил пять мячей. Евгеньев в текущем чемпионате провел за "Динамо" 12 игр.

12 ноября российская команда сыграет товарищеский матч с молдаванами, а 15 и 18 ноября проведет заключительные встречи группового этапа Лиги наций с турками и сербами.