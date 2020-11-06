Тест подтвердил отсутствие коронавируса у Пащенко, в субботу биатлонист покинет Алдан

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Второй тест подтвердил отсутствие коронавирусной инфекции у российского биатлониста Петра Пащенко, который в субботу покинет Алдан, где команда проводила тренировочный сбор. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Брагин.

4 ноября мужская сборная России завершила тренировочный сбор в Алдане. Пащенко заразился коронавирусом две недели назад вскоре после приезда в Якутию. Он не смог выехать вместе с командой, поскольку ждал результатов второго теста.

"Сегодня пришли результаты второго теста, он - отрицательный, - сказал Брагин. - Ему дали добро на выезд, завтра он вылетает".

В Алдане 29-летний Пащенко был изолирован от национальной команды. К ней он должен присоединиться на следующем тренировочном сборе, который начнется 8 ноября в Тюмени.

На прошедшем летнем чемпионате России Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа и серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом Пащенко на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18. В его активе золотая медаль чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону (2012).