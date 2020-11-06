Один из этапов MotoGP сезона-2021 может пройти в Санкт-Петербурге

ТАСС, 6 ноября. Автодром "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге заявлен в качестве резервного в предварительной версии календаря чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) сезона-2021. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В календаре определено место проведения 19 этапов. Еще один этап, запланированный на июль, могут принять, кроме "Игора Драйв", индонезийский автодром в Мандалике и португальский автодром "Портимао".

Согласно предварительному календарю, стартовая гонка сезона состоится в Катаре 28 апреля. Далее пройдут гонки в Аргентине и США 11 и 18 апреля, затем 2 мая гонкой на испанской трассе "Херес" начнется европейская часть календаря, в которую включены гонки во Франции (16 мая), Италии (30 мая), испанской Каталонии (6 июня), Германии (20 июня), Нидерландах (27 июня), Финляндии (11 июля), Австрии (15 августа) и Великобритании (29 августа). В сентябре пройдут этапы в испанском Арагоне (12 сентября) и Сан-Марино (19 сентября).

Далее гонки MotoGP запланированы в Японии (3 октября), Таиланде (10 октября), Австралии (24 октября) и Малайзии (31 октября). Финал пройдет в испанской Валенсии 14 ноября.

MotoGP - соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам, которое проводится с 1948 года. Если будет принято решение о проведении этапа MotoGP в Санкт-Петербурге, он станет первым российским Гран-при в истории турнира.