МОК продолжает платить спортивную стипендию допинговому информатору Юлии Степановой

Президент МОК Томас Бах в сентябре 2016 года встретился со Степановыми, после чего специализирующая в беге на средние дистанции Юлия стала получать от Международного олимпийского комитета деньги на оплату тренировочного процесса, а ее муж стал консультантом МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать Степановых до конца 2018 года.

"Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий все еще консультирует МОК, а Юлия все еще получает стипендию", - сказал собеседник ТАСС.

Согласно информации с официального сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций, проживающая на данный момент в США Степанова последний раз выходила на старт 8 февраля на турнире, проходившем в американском Колорадо-Спрингсе (штат Колорадо), где заняла первое место в беге 800 м с результатом 2 минуты 12,96 секунды. Если бы она показала это время на зимнем чемпионате России, который проходил в Москве в конце февраля, то заняла бы итоговое 33-е место.

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро разрешение принять участие в международных соревнованиях получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая последние годы тренируется в США.

С 2 по 5 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись слушания по делу WADA и РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство намерено повторно лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Первый раз Российское антидопинговое агентство было поражено в правах в ноябре 2015 года после расследования независимой комиссии WADA, которая в своих выводах основывалась также и на показаниях супругов Степановых.