Матыцин выступил на конференции министров стран Совета Европы

ТАСС, 6 ноября. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в официальном открытии и первом заседании 16-й конференции министров, ответственных за спорт, стран - членов Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"В своем выступлении Олег Матыцин рассказал о мерах, принимаемых в России для организации тренировочных мероприятий, спортивных соревнований и массовых занятий физической культурой и спортом в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также о роли органов государственной власти в области физической культуры и спорта в обеспечении условий для занятий спортом, поддержке спортсменов и физкультурно-спортивных организаций в сложившейся ситуации", - сообщили в ведомстве.

Участники заседания согласились с тем, что для своевременного реагирования на новые вызовы спорту необходима четкая координация и тесное взаимодействие как между органами государственной власти и спортивными организациями, так и на межгосударственном уровне, включая сотрудничество в рамках Совета Европы.

В программе конференции запланированы еще три заседания, в том числе круглый стол с участием ответственных за спорт министров стран Совета Европы, а также принятие итоговых резолюций по основным темам.