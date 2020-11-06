Боксер Гассиев планирует провести следующий бой в начале 2021 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев будет готов провести следующий бой уже в начале 2021 года. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Виталий Сланов.

Гассиев в прошлую субботу нокаутировал в первом раунде албанца Нури Сефери в первом поединке после двухлетнего перерыва. Бой прошел в супертяжелом весе.

"Думаю, что месяца через три мы уже будем готовы провести следующий бой", - сказал Сланов.

В активе 27-летнего Гассиева 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.