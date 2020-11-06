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Баскетбольные еврокубки

Перенесенный матч баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Басконией" пройдет 23 ноября

Матч перенесли из-за карантина в российской команде

ТАСС, 6 ноября. Матч между российским "Зенитом" и испанской "Басконией" в рамках третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, который был перенесен из-за коронавируса, состоится 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был пройти 13 октября в Испании, но был отменен в связи с карантином в российском клубе. "Зениту" было засчитано техническое поражение, которое позже было отменено из-за внесения изменений в специальный регламент переноса матчей в связи с коронавирусом.

Ранее стали известны даты перенесенных матчей "Зенита" против итальянского "Милана" и испанской "Валенсии". Встречи пройдут 11 ноября и 8 декабря соответственно.

Позднее будет объявлена дата проведения матча "Зенита" против греческого "Панатинаикоса". Встреча должна была пройти в Санкт-Петербурге 29 октября, но была перенесена из-за карантина в афинском клубе.

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