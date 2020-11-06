Боксер Гассиев заявил, что его возвращение могло сорваться

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что его возвращение могло быть под угрозой, если бы албанец Нури Сефери не согласился на бой. Об этом россиянин заявил во время онлайн-конференции.

Гассиев в прошлую субботу нокаутировал Сефери в первом раунде. Бой прошел в супертяжелом весе и стал первым для россиянина после двухлетнего перерыва.

Изначально соперником Гассиева должен был стать Кевин Джонсон, однако он отказался от поединка из-за проблем с документами.

"Я много работал, и, если бы не Сефери, то поединка вообще могло бы не быть. Вся большая работа могла бы пройти просто так", - сказал Гассиев.

Ранее тренер спортсмена Василий Сланов заявил ТАСС, что Гассиев будет готов провести следующий бой уже в начале 2021 года.

Гассиеву 27 лет, на его счету 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. После поражения от украинца Александра Усика, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.