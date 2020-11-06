В УЕФА заявили, что рассчитывают на возможность Словении принять матчи молодежного ЧЕ

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему готов к сотрудничеству со Словенией для проведения в стране запланированных ранее матчей молодежного чемпионата Европы 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

31 октября было объявлено, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матчей мини-турнира группы D финальной стадии первенства в случае попадания сборной России в данный квартет.

"УЕФА получил заявки, но немедленно проинформировал все ассоциации, что работает совместно со Словенией для организации турнира в двух странах", - говорится в сообщении.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Ранее планировалось, что матчи группового этапа будут сыграны в Словении и Венгрии. Позднее в пресс-службе УЕФА ТАСС сообщили, что место проведения матчей группы D будет объявлено в ноябре. РФС заявил для проведения турнира стадионы "Краснодар" (вместимость - 35 тыс. человек) и "Краснодар-2", который находится на завершающей стадии строительства и будет рассчитан на 7 тыс. зрителей.

Сборная России сумела квалифицироваться на турнир, заняв первое место в своей отборочной группе.