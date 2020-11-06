Гол футболиста "Краснодара" Сулейманова признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Гол полузащитника российского футбольного клуба "Краснодар" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" назван лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Гол Магомеда-Шапи Сулейманова признан лучшим на этой неделе в #ЛигаЧемпионов! @FCKrasnodar | @nissansports pic.twitter.com/EoChbb5AmT— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020
"Краснодар" уступил на выезде "Севилье" со счетом 2:3.
На второй строчке расположился забитый нападающего мёнхенгладбахской "Боруссии" (Германия) Алассана Плеа в ворота украинского "Шахтера", на третьей - форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса испанскому "Реалу". Мяч полузащитника "Порту" Луиша Диаша французскому "Марселю" занял четвертое место.