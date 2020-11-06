Гол футболиста "Краснодара" Сулейманова признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Гол полузащитника российского футбольного клуба "Краснодар" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" назван лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).