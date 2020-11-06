МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев переизбран на пост президента Европейской федерации самбо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Срок полномочий президента Международной федерации самбо Шестакова продлили до 2025 года

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В отчетно-выборном конгрессе приняли участие восемь членов исполкома и 22 представителя национальных федераций самбо.

"Елисеев был избран на пост президента единогласно. Генеральным секретарем - Роберто Феррарис (Италия). Вице-президентами стали Анхель Хименес (Испания) и Патрик Дрид (Сербия)", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущий отчетно-выборный конгресс Европейской федерации самбо проходил в 2016 году в Казани.