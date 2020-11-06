МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев переизбран на пост президента Европейской федерации самбо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В отчетно-выборном конгрессе приняли участие восемь членов исполкома и 22 представителя национальных федераций самбо.
"Елисеев был избран на пост президента единогласно. Генеральным секретарем - Роберто Феррарис (Италия). Вице-президентами стали Анхель Хименес (Испания) и Патрик Дрид (Сербия)", - сообщили в пресс-службе.
Предыдущий отчетно-выборный конгресс Европейской федерации самбо проходил в 2016 году в Казани.