Российские гимнасты положительно отозвались о мерах против коронавируса на турнире в Токио

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые 8 ноября в Токио примут участие в международном турнире по спортивной гимнастике, положительно оценили предпринятые организаторами меры по предотвращению распространения коронавируса и защите здоровья атлетов. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, заявил российский гимнаст Никита Нагорный.

"Мы сможем принять участие в соревнованиях без каких-либо беспокойств. Надеюсь, что все мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию, а она сама изменится к лучшему", - сказал Нагорный.

Он также подчеркнул, что для российских гимнастов это первый турнир в 2020 году и выразил мнение, что проведение подобного соревнования является отличным доказательством того, что Олимпиада в Токио должна состояться.

Все участники соревнований перед прибытием в Японию прошли двухнедельный карантин. Находясь в стране, спортсмены будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус, регулярно измерять температуру и пользоваться средствами индивидуальной защиты. В ходе пребывания в Токио члены команд, за исключением выездов на Олимпийский стадион, будут находиться в своих гостиничных номерах.

Турнир в Японии пройдет 8 ноября. В нем примут участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. Как сообщал ранее ТАСС, в состав российской команды вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Яна Ворона.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.