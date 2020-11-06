Датчанин Нильсен стал победителем 16-го этапа "Вуэльты"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Pro Cycling стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта". Протяженность этапа составила 162 км.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 35 секунд. Второе место занял словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma, третьим стал португалец Руй Кошта из UAE Team Emirates. Александр Власов из "Астаны" стал 11-м.

Первое место в общем зачете занимает Роглич, следом идут эквадорец Ричард Карапас из команды Ineos и британец Хью Карти, представляющий EF Pro Cycling. Власов располагается на девятой строчке.

Следующий этап по горной местности протяженностью 178,2 км пройдет 7 ноября.

Соревнования завершатся 8 ноября. "Вуэльта" проводится в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Действующим победителем является Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).