Медведев сыграет против Раонича в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

ТАСС, 6 ноября. Канадский теннисист Милош Раонич обыграл француза Уго Умбера и вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже.

Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) в пользу 29-летнего канадца, посеянного на турнире под десятым номером. Умбер пробился на турнир через квалификацию. В полуфинале Раонич сыграет против россиянина Даниила Медведева.

Раонич занимает 17-е место в рейтинге ATP, на его счету восемь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением канадца на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона 2016 года.

22-летний Умбер занимает 34-е место в рейтинге АТР, в его активе два титула под эгидой организации. Наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США 2020 года.