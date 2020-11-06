В РФС оставили без рассмотрения протест "Рубина" на результат матча РПЛ с "Краснодаром"

ТАСС, 6 ноября. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение оставить без рассмотрения протест казанского "Рубина" на результат гостевого матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч прошел 17 октября в Краснодаре и закончился победой хозяев со счетом 3:1. После завершения встречи "Рубин" подал в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС протест на результат игры, обратив внимание, что главный судья матча Михаил Вилков не по правилам использовал систему видеоассистента рефери (VAR). Клуб также отправил протест в апелляционный комитет.

"В ходе заседания апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК "Рубин" в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от судей VAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина". Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия", - сказал председатель апелляционного комитета Владимир Насонкин.

"Апелляционный комитет с учетом заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК, оставив протест ФК "Рубин" без рассмотрения", - добавил он.